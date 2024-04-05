«التخفيضات الإلكترونية» تختتم فعالياتها بعروض ترويجية و3 فائزين بجوائز كبرى

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» فعاليات دورتها الثانية، التي قدمت على مدار ثلاثة أيام من 29 وحتى 31 مارس الماضي تجربة تسوق عبر الإنترنت استثنائية، مكنت خلالها آلاف المتسوقين من شراء منتجات محلية وعالمية بأسعار مميزة، وذلك على مدار الساعة ومن أي مكان، وأيضاً الحصول على خدمة التوصيل إلى باب المنزل بكل سهولة.

وقدمت الحملة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للمتسوقين، فرصة الحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار رائعة من متاجر التجزئة عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دولة الإمارات، واستفاد المتسوقون من تخفيضات كبيرة على هدايا العيد والمجوهرات والأزياء والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال، ما شكل فرصةً فريدة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار حصرية. فيما حصل ثلاثة متسوقين من سعداء الحظ الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة على جوائز بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

نجاح كبير

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بعد نجاح الدورة الأولى من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» في عام 2023، حققت الدورة الثانية من الحملة نجاحاً كبيراً؛ إذ قدمت أكثر من 75 شركة محلية وعالمية لتجارة التجزئة ومنصة للتجارة الإلكترونية، عروضاً ترويجية رائعة للمتسوقين، وهو ما يمثل زيادة 20 % مقارنةً بالعام الماضي.

مشهد حيوي

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: «بعد نجاحنا الكبير خلال حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى لعام 2023، فإن حملة هذا العام تسلط الضوء على المشهد الحيوي وبيئة التجارة الإلكترونية الواعدة في دبي. يأتي نجاح حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى 2024 تأكيداً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية في وضع سياسات تتمحور حول العميل، وتبرهن على الإمكانات الهائلة والبيئة الخصبة للتجارة الإلكترونية في دبي. هذه المساعي تعكس متانة وعمق تعاوننا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتبرز التزامنا المشترك بتقديم تجربة تسوق إلكترونية استثنائية. إذ إننا نطمح إلى تحسين رحلة تسوق عملائنا باستمرار، مع مراعاة توفير العروض الملائمة التي تلبي الاحتياجات على اختلافها».

احتياجات العملاء

وقال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو للإلكترونيات: «في ظل التطور المستمر لمتطلبات المستهلكين، نلتزم في جمبو للإلكترونيات بتلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا. كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على جهودهم ودعمهم الذي جعل دورة العام الجاري من الحملة تحقق نجاحاً استثنائياً». وأضاف: «توفر منصتنا عبر الإنترنت تجربة تسوق سلسة، وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات والعروض الحصرية والتوصيات المصممة خصيصاً بحسب تفضيلات كل عميل».

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