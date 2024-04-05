«الصناعة» و«البنوك» ترفعان سوق دبي بمكاسب 923 مليوناً

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.16 % أو ما يعادل 6.6 نقاط، مسجلاً مستوى 4246.67 نقطة، ليربح السوق نحو 923 مليون درهم، بدعم مكاسب قطاعي الصناعة والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.25 مليار درهم في ختام جلسة أول أمس إلى 725.18 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «المشرق» ارتفاعات 17 سهماً سوق دبي، مرتفعاً 4.7 % ليغلق عند 179 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 101.5 مليون درهم، تعادل 33.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 300.2 مليون درهم، تلاهما «باركن» بـ26.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ25.1 مليون درهم ليغلق عند 5.76 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم سالك 3 %، وبنك السلام- البحرين 2.5 %، والإثمار القابضة 2.2 %، وتعاونية الاتحاد 2.2 %.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.33 % إلى مستوى 9239.38 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 86.8 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 48.15 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم بريسايت 7.4 %، وبيانات 5.2 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.6 %، والشارقة للأسمنت 3.6 %.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 9 مليارات درهم أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.573 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.848 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و725.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 874.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و300.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.5 ألف صفقة.

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