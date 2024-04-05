«رأس الخيمة الوطني» و«دبي العالمية» يتعاونان لتعزيز التمويل التجاري

المصدر: دبي - البيان

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وقّع بنك رأس الخيمة الوطني اتفاقية تعاون مع موانئ دبي العالمية، لتقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة وبأسعار معقولة بمختلف أحجامها في دولة الإمارات.

تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على الاستفادة من الشبكة التجارية الواسعة في منصة التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية، ما يمكن بنك رأس الخيمة الوطني من تعزيز قدرات تقييم المخاطر، وتبسيط الوصول إلى خيارات تمويل مناسبة لجميع الشركات.

تم توقيع الاتفاقية بحضور فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة المنتجات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، وسنان أوزكان، المدير التنفيذي الأول في موانئ دبي العالمية لتمويل التجارة. وقال فيكاس سوري: «نواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تقديم أفضل الحلول التمويلية التي تناسب الجميع واعتماد أفضل الممارسات الصحيحة في هذا المجال. فخورون بالشراكة مع منصة موانئ دبي الرقمية المبسطة لما توفره للعملاء من سهولة الوصول إلى خيارات التمويل، والتقليل من الوقت والجهد المبذول في التعامل مع الوثائق الكثيرة».

من جانبه، قال سنان أوزكان: «إن قدراتنا على التحكم في البضائع الأساسية تساعد الممولين على التواصل مع الشركات وتقييم المخاطر بدقة وتخفيفها. وستكون هذه الشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني مميزة لقدرتها على تسهيل التجارة العالمية وتوفير رؤية أكبر للجميع في سلسلة التوريد».

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