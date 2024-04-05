3 آلاف سفينة خشبية تستقبلها دبي خلال الربع الأول من 2024

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي نحو 3 آلاف سفينة خشبية خلال الربع الأول من عام 2024، حملت أكثر من 390 ألف طن متري من البضائع والسلع الغذائية عبر منافذ الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، ما يؤكد التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتعزيز التجارة البحرية كشريان تجاري حيوي لإمارة دبي تعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز بحري تجاري عالمي.

وكشف مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية عن إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بضائع عيد الفطر السعيد بكل احترافية وجاهزية لضمان سلاسة وصولها إلى الأسواق، حيث انطلقت تلك الاستعدادات منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن النمو الذي شهدته الحركة التجارية للسفن الخشبية من دبي إلى العالم، يعكس جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وتأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي متميز يستقطب كافة قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة. ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، وصلت نسبة المواد الغذائية من خضراوات وفواكه إلى أكثر من 140 ألف طن متري، إضافة إلى نحو 220 ألف رأس من المواشي والأغنام عبر منفذ ميناء الحمرية.

ونجح مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تحقيق نقلة نوعية من خلال تطبيق «ناو» الذكي، حيث أسهم في رقمنة حركة التجارة عبر السفن الخشبية التقليدية بالكامل في دبي، ما يتيح لمالكي السفن البحث عن البضائع، والتفاوض عليها، وحجزها بكل سهولة، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط الرحلات وكفاءة استخدام مساحة السفن مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وزيادة الإيرادات.

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