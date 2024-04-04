7 ملايين مستفيد من مبادرات «إينوك» في خمس سنوات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «إينوك» عن دعمها ما يقرب من سبعة ملايين مستفيد في جميع أنحاء الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مبادراتها وأنشطتها المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، التي بلغت 9,839,219 درهماً، وركزت بصورة كبيرة على تنمية الشباب والتعليم وتطوير المهارات والصحة ودعم المجتمعات المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأبرمت المجموعة شراكات واعدة مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، للمساهمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وفي الفترة بين عامي 2019 و2023، نفذت ما يزيد على 279 حملة ضمّت أكثر من 20 ألف متطوع، أمضوا أكثر من 23 ألف ساعة تطوعية. وتدعم المجموعة، خلال شهر رمضان المبارك، أكثر من 400,000 مستفيد.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تحظى أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المجموعة بأهمية كبيرة، فإلى جانب جهودنا لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة في الإمارة، نعمل أيضاً على تحقيق الفائدة والمردود الإيجابي للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. وسنواصل جهودنا لدعم المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي المنشود».

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