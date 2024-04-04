دبي الجنوب للعقارات تعين "الخرافي للإنشاءات" لبناء مراحل جديدة من مشروع "خليج الجنوب" بعقد 1.5 مليار درهم

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع "خليج الجنوب"، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين للتملّك في هذا المشروع الاستثنائي. وفي أعقاب بيع كافة الوحدات المحدودة التي تمّ طرحها سابقاً، عملت الشركة على تسريع إطلاق مراحل جديدة من المشروع. كما أعلنت عن تعيين "الخرافي للإنشاءات" لبناء المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من المشروع بعقد تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم.

ومن المقرّر الانتهاء من المرحلة الرابعة في الربع الأول من العام 2027، حيث ستضمّ 138 وحدة تتألف من فلل مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، وعدد محدود من الفلل الفاخرة المكونة من خمس وست وسبع غرف نوم. وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من العام الماضي عن تعيين "جينكو للمقاولات العامة" لتتولى مهام عمليات البناء للمرحلتين الأوليين من المشروع ومرافق البنية التحتية.

ويقع المشروع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب على امتداد شارع إكسبو، وسيضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية يضم مقاهي، وشواطئ متعددة ومركز المجمّع ومراكز للياقة البدنية وحدائق خاصة. يضاف إلى ذلك مركز للتسوق وسبا مشهور ونوادي خاصة للأطفال ونادي الرياضات المائية وحمامات السباحة، فضلاً عن حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى التي تضمن أسلوب حياة فاخر للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: " نحن على ثقة من أن خبرة شركة الخرافي ستساعدنا في تطوير المراحل الجديدة من المشروع على أكمل وجه حيث سيكون خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى نمط حياة متميز بوجود مرافق عالمية المستوى. لقد شهدنا منذ إطلاق المشروع اهتماماً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمشترين، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي، ومرافقه المتطوّرة وسماته الفريدة، ويؤكّد البيع السريع لكل مرحلة من مراحل المشروع عند طرحها في السوق على المزايا الاستثنائيّة التي يتمتع بها. نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير وإنشاء المشاريع وفق نهج مدروس، والمصمّمة خصيصاً لتلبية الطلب على المساكن الفاخرة وإثراء أنماط حياة المقيمين فيها".

وأضاف: "يُسعدنا كذلك الإعلان عن عزمنا إطلاق مشروعنا المقبل قريباً، والذي سيواكب الطلب على الوحدات السكنية المتميّزة في دبي الجنوب، حيث سيكون الأول من نوعه في المنطقة. ويضمن هذا المشروع توفير تجربة معيشية غنية، تتميز بتشطيبات فاخرة ومرافق راحة مصممة بعناية. وسيظل التزامنا راسخاً في توفير المشاريع التي تقدّم قيمة لعملائنا المميزين، ونحن على ثقة بأن مشروعنا الجديد سيولد اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين".

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب قريباً. وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربع ، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمّعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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