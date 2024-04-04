الأنصاري للصرافة تختتم مبادرتها الرمضانية للسنة التاسعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختتام مبادرتها الرمضانية السنوية لتوزيع وجبات الإفطار للسنة التاسعة. وقد تضمنت المبادرة لهذا العام توزيع 10,000 وجبة إفطار في عبوات صديقة للبيئة خلال الشهر الفضيل في جميع أنحاء الدولة، بالشراكة مع جهاتٍ حكومية متعددة.

تجسد هذه المبادرة المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة والتزامها برسالتها الراسخة في خدمة المجتمع. ويضمن البرنامج حصول الأفراد غير الميسورين على دعم خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد فقد عقدت «الأنصاري للصرافة» شراكات مع جهات حكومية لتأمين توزيع الوجبات في 18 موقعاً مختلفاً في الدولة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال تقديم وجبات الإفطار في عبوات صديقة للبيئة، فإننا نضمن دعم المحتاجين والمساهمة في الاستدامة البيئية. إن التعاون مع جهاتٍ حكومية، تترجم رؤانا المشتركة لدعم أفراد المجتمع وتمكينهم والإسهام في تحسين جودة حياتهم تماشياً مع قيم ومبادئ التآخي والتعاضد التي يرسخها شهر رمضان المبارك».

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع حرص المجموعة على دعم الأفراد غير الميسورين خلال شهر رمضان المبارك، والتزامها بتنفيذ البرامج التي تترك بصمةً إيجابية في المُجتمع، ومواصلة الإسهام في التنمية الاجتماعية.

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