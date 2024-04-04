«ريبورتاج العقارية» ضمن قائمة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختارت فوربس الشرق الأوسط، شركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط» لعام 2024، والتي تسلط الضوء على 100 مطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل

وجاء أندريا نوسيرا، المدير العام لريبورتاج العقارية في المركز 57 ضمن القائمة، التي تصدرها من الإمارات محمد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية في الإمارات، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وفي المركز الثالث نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية.

وأوضحت «فوربس» أن أندريا نوسيرا، يشغل منصبه الحالي منذ تأسست ريبورتاج العقارية عام 2014، مؤكدة أن «ريبورتاج» تعد هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، مع محفظة تضم 35 مشروعًا في الإمارات ومصر والسعودية وتركيا والمغرب وروسيا وأوغندا، حيث سجلت الشركة إجمالي مبيعات خلال عام 2023 بقيمة مليار دولار، كما أبرمت في أكتوبر 2022، شراكة مع شركة (ENTERTAINER) لإطلاق تطبيق ولاء لعملاء ريبورتاج.

وذكرت «فوربس» أنه لإعداد قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط» لعام 2024، صُنفت الشركات وفقًا لعوامل عدة، شملت، البيانات المالية من إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، والإيرادات، وقيمة المشاريع التي تم إنجازها، والمشاريع قيد الإنشاء، كذلك سمعة الشركة في تسليم العقارات للمشترين، ومساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي تملكها الشركة.

وتمثل الشركات المدرجة في التصنيف 9 دول من المنطقة، تتصدرها الإمارات بواقع 33 شركة، تليها السعودية بـ23 شركة، ومصر بـ20 شركة.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز حاجز المليار درهم، خلال أول شهرين من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي مبيعات الشركة إلى ما يزيد عن 4.7 مليار درهم منذ بداية 2023، حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وواصلت «ريبورتاج العقارية» إنجاز وتسليم عدد من المشاريع في أبوظبي ودبي، كما واصلت إطلاق عدد من المشاريع الجديدة.

وأنجزت «ريبورتاج العقارية» مؤخرا مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

وكشفت «ريبورتاج» مؤخرا عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية.

وفي دبي أطلقت «ريبورتاج» خلال الربع الثالث من العام 2023 عن مشروع «ريبورتاج فيلدج» في دبي، والذي يضم 1767 وحدة سكنية، كما أطلقت خلال الربع الأول من العام الماضي، مشروع «بيانكا» في دبي، والذي يضم 653 تاون هاوس.

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