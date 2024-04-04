بيع 3 أراضي في جزر العالم بـ 268 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري بدبي اليوم بيع 3 قطع أراضي تجارية في جزر العالم بقيمة تجاوزت الـ 268 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، شملت المبايعات بيع قطعة أرض مساحتها 61124 متر مربع بقيمة 130 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض مساحتها 49207 متر مربع بسعر 69 مليون درهم، وقطعة أرض مساحتها 47218 متر مربع بسعر 68 مليون درهم.

وإلى جانب ذلك تواصل الزخم في السوق العقاري في دبي اليوم حيث بلغت المبيعات العقارية منذ الصباح 1.5 مليار درهم نتجت عن 594 صفقة.

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