17.2% حصة البنوك الإسلامية من أصول المصارف بالإمارات

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 17.2% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالإمارات بحصة 707 مليار درهم في شهر يناير 2024.

واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 495.5 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 500 مليار، بينما ارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قبل تلك البنوك من 429 مليار درهم إلى 431 مليار درهم

فيما عززت تلك البنوك رصيد استثماراتها أيضا من 133 مليار درهم الى أكثر من 136.7 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز