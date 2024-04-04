رصيد المركزي من الذهب يستقر عند 17.9 مليار درهم في يناير

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

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تقلص رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بشكل طفيف من 18.1مليار درهم مقارنة نهاية 2023 إلى 17.9 مليار درهم في شهر يناير المنقضي من العام الجاري فيما ظل الرصيد وفق بيانات للمركزي مساويا لثاني أعلى قيمة حققها إحتياطي الذهب عند شهر نوفمبر من العام الماضي .

ومازال رصيد الذهب وفق بيانات السلسة الزمنية على نموه الواضح من بعد الحائحة حيث يحافظ على ارتفاع بحوالي 40% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم .

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