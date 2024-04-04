بنوك دبي تستقطب 10 مليار درهم ودائع جديدة في يناير الماضي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت البنوك العاملة في إمارة دبي ودائع جديدة حوالي 10 مليارات درهم جديدة مع بداية العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي من من 1.147 تريليون درهم بنهاية 2023 الى1.157 تريليون درهم نهاية شهر يناير 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن حجم أصول بنوك دبي أيضا قد ارتفع بحوالي 11 مليار درهم إضافية ليرتفع رصيد أصوله التراكمي من 1.806 تريليون درهم نهاية عام 2023 إلى 1.818 تريليون شهر يناير العام الجاري .

كما ارتفع رصيد الإئتمان المنوح من بنوك الإمارة إلى 907.6 مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904.6مليار نهاية 2023 فيما ارتفع رصيد الاستثمارات بدوره من 254 مليار درهم الى 256.6 مليار درهم .

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل من 1.949تريليون درهم الى 1.975 تريليون درهم فيما ارتفعت الإستثمارات من 325.5مليار درهم الى 326 مليار درهم .

بينما ارتفعت الودائع من 1.164تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة الى 1.175 تريليون درهم فيما ارتفع الإئتمان من 916مليار درهم الى 920 مليار درهم بنهاية يناير الماضي .

على جانب اخر استقرت أصول بنوك الدولة الأخرى عند315.1مليار درهم كما بلغ رصيد الودائع 207.6مليار درهم وبلغ رصيد الإئتمان 168.6مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الإستثمارات من 45.3 55مليار درهم نهاية العام المنقضي الى 57.5 مليار درهم في يناير 2024 .

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