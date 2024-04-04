165.1 مليار درهم حجم صناعة الفعاليات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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ذكرت مجلة «ترافيل آند تاور ورلد» الرقمية أن حجم صناعة الفعاليات في دبي خلال العام الماضي بلغ 165.15 مليار درهم، مع توقعات بنموها بمعدل سنوي مركب يبلغ 25% بين عامي 2023 و2027.

وأكدت المجلة أن قطاع المعارض والمؤتمرات والندوات والفعاليات التجارية في دبي حقق نمواً لافتاً، حيث استقطب مركز دبي التجاري العالمي 2.47 مليون زائر إلى الفعاليات التي استضافها في 2023، كما استضاف 301 فعالية ما بين اجتماعات ومؤتمرات ومعارض تجارية وفعاليات للمستهلكين.

وأشارت المجلة إلى أن صناعة الفعاليات تدعم نحو 100 ألف وظيفة في دبي، ومن المتوقع أن تخلق 10 آلاف وظيفة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانب آخر، ذكرت مؤسسة «ماركت ديسيفر» البحثية أن قيمة سوق خدمات الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط سوف تصل إلى 144.2 مليار دولار في عام 2033، حيث ستنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 12.1% خلال الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2033.

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