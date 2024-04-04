%31 انخفاض شكاوى خدمات الاتصالات بالربع الأول

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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بلغت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات 4376 شكوى خلال الربع الأول 2024 مسجلة انخفاضاً قدره 2000 شكوى وبنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى أن متوسط معدل إغلاق الشكاوى بلغ 93.5% مقارنة بنسبة 100% عن الشكاوى المسجلة بالفترة نفسها من العام الماضي. وطبقاً للبيانات، بلغ متوسط معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين 86% عن إجمالي الشهور الثلاثة المنقضية من العام الجاري مقابل معدل تراوح بين 68.5% و70.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.8% و7.1% من إجمالي أصحاب الشكاوى مقابل معدل تراوح بين 6.6% و14.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد شهري، شهد معدل الشكاوى تقلصاً تدريجياً على مدار الربع الأول، حيث حقق شهر مارس الماضي أقل معدل للشكاوى بنحو 1343 شكوى.

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