3.46 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.46 مليارات درهم تمت عبر 707 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 60 مبايعة لأراضٍ، و470 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة منخول بقيمة 181 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً بيع قطعة أرض في منطقة إنترناشيونال سيتي 2 و3 بقيمة 98 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 482 مليون درهم تمت عبر 119 معاملة، منها 19 رهناً لأراض، و77 رهناً لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 143 مليون درهم. كما شهد السوق تسجيل 16 هبة بقيمة 1.05 مليار درهم، أبرزها لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم.

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