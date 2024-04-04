«سالك» تتلقى موافقة «طرق دبي» على خفض رسوم الامتياز إلى %22.5

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «سالك» أنها تسلمت موافقة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تخفيض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها شركة «سالك» من إيرادات التعرفة المرورية.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت «سالك» أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض رسوم الامتياز السنوية المستحقة من 25% كنسبة من إيرادات التعرفة المرورية سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وسيتم تطبيق انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2024.

وأضافت «سالك» أنه تم تعديل الرسوم بعد الإعلان عن معدل التضخم بإمارة دبي لعام 2023، حيث جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي لمعدل التضخم في دبي قد بلغ 3.33% عن عام 2023. وعليه، ووفق اتفاقية الامتياز الموقعة بين الشركة وهيئة الطرق والمواصلات، تم استلام موافقة الهيئة على خفض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من «سالك» من 25% سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2024.

وكانت «سالك» قد سجلت نتائج مالية قوية في عام 2023 والتي تعد شهادة على قوة نموذج أعمالها، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

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