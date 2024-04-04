مبيعات «متروبوليتان كابيتال» تسجل 3 مليارات بنمو 130 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، تسجيلها نمواً كبيراً في عام 2023، حيث تضاعفت معاملات مبيعاتها لتصل إلى 3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 130 % مقارنة بالعام 2022 والذي سجل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم. وواصلت متروبوليتان كابيتال العقارية في الربع الأول من هذا العام، أداءها الرائع، حيث أغلقت مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 1.1 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 45 %.

وتأكيداً على مكانتها الرائدة في السوق، شهدت الشركة أيضاً زيادة حصتها السوقية إلى أكثر من 12 % في الربع الأول من هذا العام، بدون احتساب مناطق التملك الحر والمبيعات المؤسسية، مسجلةً ارتفاعاً من 10.5 % في العام الماضي.

وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: «يمكن أن يعزى نمو أداء شركتنا إلى الطلب المتزايد على الفلل، وزيادة إطلاق المشاريع، وقاعدة المستثمرين المتنوعة. وقد رأينا الكثير من المطورين المستقلين الجدد يدخلون السوق ويقررون تنفيذ أول مشاريعهم في أبوظبي، حيث يتوفر الكثير من قطع الأراضي وبأسعار جذابة للغاية مقارنة بالمواقع المتميزة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة. ويعد تنوع التركيبة السكانية للمستثمرين في العاصمة مؤشراً قوياً على جاذبية السوق. ونحن نلمس اهتماماً متزايداً من مجموعة واسعة من الجنسيات».

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