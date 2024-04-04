«كابيتال كوم مينا» تطلق أعمالها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «كابيتال دوت كوم»، منصة التداول العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة، ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولها التريليون دولار في 2023، عن انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في الإمارات، والمخصصة للشركات المتطورة رقمياً، وذلك مع افتتاحها شركة تابعة جديدة، «كابيتال كوم مينا» لتجارة الأوراق المالية ومقرها في الإمارات.

وتشكّل هذه الشركة الجديدة التابعة، المقر الرئيسي للعمليات في المنطقة حيث تعمل «كابيتال كوم مينا» على تعزيز مكانتها في سوق الإمارات، وتتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حصلت الشركة الأسبوع الماضي على الموافقة التنظيمية الكاملة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تستقطب الإمارات شركات التكنولوجيا العالمية التي تتمتّع بخطط نمو جريئة وذات طموحات التوسّع العالمي. وتدرك هذه الشركات أن دولة الإمارات لا تقدّم أحد أكثر منظومات الأعمال حيوية في العالم وحسب، بل تشكّل أيضاً نقطة وصول إلى الاقتصادات الإقليمية التي تشهد توسّعاً كبيراً، وإلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة في آسيا وأفريقيا.

وأضاف: في موازاة ذلك، تواصل مبادرتنا «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» جذب أهم الشركات العالمية، وقد أصبحت ركيزة أساسية في سعي الدولة إلى جذب رأس المال بمختلف أشكاله التكنولوجية والبشرية والمالية. وبالتالي فإن شركات مثل «كابيتال كوم مينا» تدعم جهودنا في تعزيز مكانتنا كأحد أكثر المراكز العالمية حيويةً وتركيزاً على المستقبل.

من جانبه قال كيبروس زوميدو الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابيتال كوم مينا»: إن دخول الشركة إلى الإمارات يمثل تطوراً مهماً في مسار النمو العالمي للمجموعة. وقد كانت الإمارات خياراً طبيعياً لنا لإنشاء أول فرع لنا في المنطقة، باعتبارنا شركة متطورة في مجال التكنولوجيا المالية تخضع لأنظمة قضائية متعددة. إذ تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي حيوي للشركات المبتكرة ذات الطموحات العالمية، وذلك بفضل منظومة الأعمال الداعمة للشركات فيها، والمزايا المشجعة لدخول السوق، إضافةً إلى اقتصادها المعرفي المزدهر، وموقعها الاستراتيجي الذي يشكّل قاعدة للتوسع. ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى مجتمع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن المقرر أن تصبح «كابيتال كوم مينا» عضواً رائداً في مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في الإمارات، وهي مبادرة تقودها الحكومة لجذب الشركات المتطورة من كل أنحاء العالم، وتمكينها من تأسيس عملياتها في دولة الإمارات وتوسيعها.

يشار إلى أنه في العام 2022، كانت الشركة راعياً لمبادرة «الجيل التالي لدعم المواهب» الإماراتية، الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب المحلي وإعداد قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا. وقد جمع هذا البرنامج 5000 طالب من الجامعات الإماراتية من أجل اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة الأساسية من الرواد في القطاع. وفي إطار برنامج «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، لن تستفيد مجموعة «كابيتال كوم مينا» من المنظومة الرقمية المتينة في دولة الإمارات وحسب، بل أيضاً من خزّان المواهب لديها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز