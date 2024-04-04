مجموعة لولو تطلق مشاريع للهايبرماركت في مكة المكرمة والمدينة المنورة

المصدر: جدة - البيان

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قامت مجموعة لولو، ومقرها الإمارات، بوضع اللمسات النهائية على مشروعين آخرين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلن ذلك يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو على هامش حفل التوقيع الذي أقيم في مدينة مكة المكرمة، في محاولة لتوسيع محفظة التجزئة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية في مكة المكرمة خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، والمهندس عمرو محمد كامل - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة وشركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية، بحضور يوسف علي.

والمشروع الأول في جبل عمر بمكة المكرمة هو مشروع متعدد الاستخدامات يتضمن إنشاء متجر لولو في سوق الخليل 3، وسيتم تطويره من قبل شركة جبل عمر للتطوير. سيكون متجر لولو هايبر ماركت الجديد على مسافة قريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

أما مشروع لولو الثاني فيقع في المدينة المنورة والذي يتم تطويره من قبل شركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية. وسيغطي المشروع مساحة 23260 قدم مربعة.وبهذه المناسبة، أعرب يوسف علي عن سعادته البالغة بالانتهاء من المشاريع في المدن المقدسة، وشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية على دعمهم الكبير.

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