«الفطيم الهندسية» تتعاون مع «تكنيكابيل» لتوفير كابلات إيطالية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، مزوّد الحلول المتكاملة والشاملة في قطاع البناء والتابعة لمجموعة الفطيم، عن توقيع شراكة حصرية مع تكنيكابيل، الرائدة عالمياً في تصنيع الكابلات عالية الأداء التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة بارزة في التزام شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا تجاه مواكبة متطلبات الأسواق على الكابلات عالية الجودة وتوفير الحلول المتقدمة من أجل تلبية احتياجات القطاعات المختلفة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتحظى تكنيكابيل بشهرة عالمية بوصفها من أبرز شركات تصنيع الكابلات المقاومة للحرائق، وتصنّع أول كابلات ألياف ضوئية مقاومة للحرائق ومعتمدة من الدفاع المدني بدبي وحول العالم، كما أن هذه الكابلات معتمدة من الهيئات الحكومية الكبرى في مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم، بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها. ويضمن التعاون بين الشركتين حصول الزبائن في دولة الإمارات على أعلى معايير السلامة والموثوقية في حلول الكابلات الخاصة بهم.

وقال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا: "يسهم هذا التعاون بتوفير مجموعة متنوعة من الكابلات القابلة للتخصيص في السوق الإماراتية، ما يضمن تلبية المتطلبات الفريدة لمختلف القطاعات والمشاريع.

ومن خلال الجمع بين الحرفية الإيطالية العالية والتكنولوجيا المبتكرة، تضمن الشركتان تقديم كابلات توفر أعلى مستويات الجودة والموثوقية والسلامة لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية المعاصرة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، التي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، كما أنها الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة.

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