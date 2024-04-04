50 مطعماً تقدم قوائم حصرية ضمن أسبوع دبي للمطاعم

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت الحجوزات في المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم، إحدى الفعاليات المميزة والمفضّلة ضمن جدول فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، متاحة الآن، ليحظى سكان دبي وزوارها بتجارب فريدة.

وينطلق أسبوع دبي للمطاعم يوم الجمعة 26 أبريل ويستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم الأحد 12 مايو ليوفر أشهى الأطعمة والمذاقات المتنوعة في دبي الوجهة المفضلة لفنون الطهي وعشاق المأكولات من جميع أنحاء العالم.

أسبوع دبي للمطاعم

وسيتضمن أسبوع دبي للمطاعم، الذي يعد بمثابة عرض لفنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها في دبي، قوائم طعام مختارة بعناية لأكثر من 50 مطعماً من أشهر المطاعم في المدينة والمتاحة بأسعار مميزة. وستقدم المطاعم التي تشارك فيها مجموعة مطاعم عالمية ومحلية وأخرى تستحق الاستكشاف، وجبات غداء مكونة من طبقين بسعر 125 درهماً، إلى جانب وجبات عشاء مكونة من ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد، ما يتيح للجميع الفرصة لتجربة نكهات جديدة وتذوق أطباقهم التقليدية المفضّلة، واستكشاف مذاقات شهية وفنون الطهي المبتكرة التي تشتهر بها دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعد أسبوع دبي للمطاعم احتفالاً بتنوع وتطور قطاع الطعام والمطاعم في دبي، وكذلك بالطهاة والشخصيات الرائدة والمبتكرة في عالم المأكولات الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المدينة العالمية في مجال فنون الطهي. وفي ظل مشاركة المزيد من المطاعم هذا العام، والتنوع في الأطعمة والمأكولات المقدمة، فإن هذه الفعالية ستكون فرصة رائعة لاستكشاف تلك الأطباق الشهية المتنوعة بأسعار منافسة، ضمن أجواء مميزة تجعل تناول وجبة الطعام تجربة لا تُنسى».

وتتضمن قائمة المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم: مطعم «كارجو»، و«هيل هاوس براسيري»، و«كوكلي»، و«سموير غاليريا»، و«رودس دبليو ون»، و«تورو تورو»، و«كارنا باي داريو تشيكيني»، ذلك، إضافة إلى المطاعم التي تقدم مأكولات عربية وإماراتية مثل «الخيمة» ، و«النافورة»، ومطعم ومقهى «أرابيان تي هاوس» وغيرها. ويمكن الاستمتاع بتجارب فنون الطهي الاستثنائية في المطاعم المعتمدة من «ميشلان» و«غولت آند ميلو»، إضافة إلى المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وتشارك مجموعة من هذه المطاعم المدرجة في القائمة، وهي: «21جرامز»، و«كارنفال باي تريسيند»، و«جونز»، و«ريف كوشياكي»، و«روكا»، و«أوتشي»، وغيرها الكثير. كما تشارك مطاعم حاصلة على جائزة نجمة ميشلان الخضراء مثل «لوي»، و«بوكا» في أسبوع دبي للمطاعم، وهو ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتناول وجبات صديقة للبيئة.

وسيجد الضيوف كل ما يناسب أذواقهم من الأطباق الهندية المتنوعة، والنكهات اللاتينية الرائعة، والأطعمة الآسيوية الشهية، والأطباق الأوروبية الفاخرة. أما الذوّاقة الذين يسعون لاستكشاف تجارب جديدة، أو يريدون فقط الاستمتاع بوجبة شهية مع أحبائهم وأصدقائهم، فإن أسبوع دبي للمطاعم يعدهم بتقديم تجارب استثنائية بكل معنى الكلمة.

مهرجان دبي للمأكولات

ويواصل مهرجان دبي للمأكولات دوره الرائد في تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات وفنون الطهي، حيث سيقدم في دورته الحادية عشرة التي ستقام من 19 أبريل إلى 12 مايو 2024 برنامجاً مميزاً على مستوى المدينة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية، وغيرها الكثير التي تسلط الضوء على أجمل أشكال التميز والإبداع في فنون الطهي، والنكهات، والتجارب الفريدة التي تعكس المشهد الرائع لعالم المأكولات في دبي.

وسيقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتميزة من دوراته السابقة، مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وطبق بـ10 دراهم، إضافة إلى فعاليات جديدة، وهي «إبداعات الشيف»، والدورة الأولى من «المبتكرون الطهاة» برعاية «غولت آند ميلو».

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