«هوكستون كابيتال مانجمنت» تحقق 1.6 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شركة «هوكستون كابيتال مانجمنت» (Hoxton Capital Management)، ومقرها الرئيسي في دبي، 1.6 مليار دولار من إدارة رأس المال، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع احتفالها بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها في الإمارات في أبريل 2018، تحت قيادة البريطاني كريس بول، المستشار السابق لمجموعة «دي فيري» للاستشارات المالية.

وشهدت «هوكستون» نمواً ملحوظاً ليصل عدد موظفيها إلى 300 موظف، ولها مكاتب في الإمارات، والمملكة المتحدة، وأمريكا، وأوروبا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.

وأعرب كريس بول عن فخره: بهذا الإنجاز قائلاً: «الوصول للإنجاز المتمثل في 1.6 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة هو لحظة فخر للجميع المشاركين في الشركة، ومؤشر كبير على العزيمة والطموح الكبير الذي أظهره فريقنا».

وشدّد على أنّ تحقيق هذا الرقم من إدارة رأس المال في فترة زمنية قصيرة يعود لسعينا الدائم لوضع عملائنا في المقام الأول، وتقديم خدمة فريدة قائمة على الرسوم لعملائنا على مستوى العالم». وأكّد على التزام الشركة بـ«توظيف أفضل الموظفين الذين نستطيع العثور عليهم، ومساعدة زملائنا على النمو وتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية».

أطلقت الشركة أخيراً تطبيقها الخاص «هوكستون ويلث»، والذي يتيح لأي شخص وصولاً مجانياً إلى صافي ثروته بالكامل في الوقت الفعلي على هاتفه المحمول أينما كان في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز