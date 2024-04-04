جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تحتفي بتكريم 35 مواطناً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، الملتقى الرمضاني الأول، بفندق أنانتارا داون تاون بدبي، وشمل الملتقى العديد من الفعاليات منها توزيع شهادات الزمالة الإماراتية على 35 مواطناً.

قال سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن الجمعية من خلال هذا الملتقى، تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، موضحاً التعديلات الضرورية التي أجريت من أجل مواكبة التشريعات والتطور المهني، كما تحدث حول منهجية عمل اللجان في الجمعية، مشيراً إلى أن تلك اللجان تحمل أهدافاً تطويرية عدة، منها:

تقييم الوضع في مجال الاختصاص، وتحديد مكامن القوة والضعف وفرص التحسين، وكذلك الإعداد والإشراف على الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء وتطوير المهنة، ناهيك عن إقامة العلاقات والاتصال مع الشركاء ذات العلاقة، مع المساهمة في نشر وتوثيق أحدث المعارف، وتبادل المعلومات مع المعنيين.

وأضاف المهيري أن جميع اللجان تحرص على المساهمة في رفع كفاءة الأشخاص المعنيين، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للجهات ذات العلاقة، والعمل على تجهيز الدراسات والبحوث المتخصصة في ذات المجال.

ودعا رئيس الجمعية جميع الأعضاء والمختصين إلى التعاون والشراكة مع الجمعية، وتقديم ما يجدونه مناسباً لرفع وتيرة العمل لتحقيق مستوى أفضل، يفيد المجتمع ويرتقي بالعمل المحاسبي والتدقيقي إلى أرفع المستويات.

وأثنى جميع المشاركين على جهود الجمعية، وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات، والارتقاء بها، في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.

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