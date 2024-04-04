مؤشر سوق دبي يتماسك قرب 4250 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق أمس، وهي «إعمار العقارية» و«تعليم القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» و«سالك» بسيولة ناهزت 218.2 مليون درهم، تعادل 53.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 405.86 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية اللذين ارتفعا 2.1 % و1.4 % على التوالي، ليغلق مؤشر السوق عند 4240.05 نقطة، منخفضاً بـ0.69 %.

وقفز سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بالحد الأقصى في سوق دبي ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 14.6 %، وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 7.3 %، ووطنية إنترناشيونال 2.6 %، وسلامة 2.3 %، وتعليم القابضة 2.15 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 183 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.4 مليون درهم.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9209.48 نقاط متراجعاً 0.47 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.5 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «إي سفن» جاذباً 100.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 88.2 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.9 %، وريسبونس بلس القابضة 10 %، وإنفيكتوس للاستثمار 7.3 %، وإي سفن 5.2 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم.

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