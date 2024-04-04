استثمارات البنوك في الإمارات تتجاوز 640 ملياراً خلال يناير بنمو 19 %

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي، و«وام»

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، مضيفة حوالي 6 مليارات درهم إلى قاعدة استثماراتها.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023. نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 7 مليارات درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.247 تريليون درهم بنهاية يناير بداية العام 2024.

ووفق بيانات المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من إجمالي 822.7 مليار درهم إلى 825 مليار درهم. من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 422 مليار درهم مرتفعاً من 418 مليار درهم بنهاية 2023.

كشف المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.

وأوضح المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.8%، مقابل 967.8 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 230.5 مليار درهم.

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 109.4 مليارات درهم موزعة على 1.965 مليون شيك خلال يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.8% بالنسبة للقيمة وبارتفاع 7.7% بالنسبة للعدد مقارنة بشهر يناير 2023.

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