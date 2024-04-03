أستر دي إم للرعاية الصحية تنتهي من فصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية، وهي شركة متعددة الجنسيات في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، عن الفصل الناجح لأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى كيانين متميزين ومستقلين. وبموجب خطة الانفصال، استحوذ تحالفٌ من المستثمرين بقيادة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مدعومة سيادياً، على حصة 65% في أستر دول مجلس التعاون الخليجي، مع احتفاظ عائلة موبين بحصة 35% إلى جانب الحقوق الإدارية والتشغيلية. كما تم إبرام الصفقة التي قيّمت الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مؤسسية قدرها 1.7 مليار دولار .

تأسست أستر في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وتم تأسيسها كعيادة واحدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة مدفوعة برؤية لجعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول كل مريض. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة لتصبح واحدة من العلامات التجارية الأكثر ثقة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، حيث تضم شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي 15 مستشفى و117 عيادة و285 صيدلية، منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين. واليوم، تعد أستر شركة رائدة في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والتي تواصل الابتكار والتطور لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للمرضى خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر «Aster» وميدكير «Medcare» وآكسيس «Access».

وفي نوفمبر 2023، حصلت الشركة على موافقات مجلس الإدارة لفصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند لتأسيس شركتين متميزتين في مجال الرعاية الصحية ستستفيدان من المرونة الاستراتيجية والمالية لتلبية أولويات المرضى والتركيز على الطلب المتزايد في الأسواق الخاصة بهما. كما تمت الموافقة على الخطة أيضاً من قبل مساهمي الشركة في يناير 2024. وكانت هذه الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق، وقد تم استيفاء جميع هذه الشروط وإتمامها.

هذا وسيظل المؤسس الدكتور آزاد موبين رئيساً لمجلس الإدارة، وستتولى أليشا موبين منصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستستمر عائلة موبين في الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية على الشركة.

ويضم التحالف الذي تقوده فجر كابيتال هيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الداو القابضة (الذراع الاستثمارية لمجموعة الساير)، وشركة هنا للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لشركة العليان للتمويل)، وشركة الوفرة الدولية للاستثمار، بالإضافة إلى مستثمرين إقليميين ودوليين آخرين. وبالتعاون مع المساهمين الجدد، ستبدأ عائلة موبين وفريق إدارة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجية توسع إقليمية طموحة. وستكشف الشركة قريباً عن مستشفى ميدكير الملكي في منطقة القصيص في دولة الإمارات، وهو مستشفى متخصص للغاية يضم 126 سريراً وسيكون بمثابة وجهة عالمية لمستوى للرعاية الثالثية والرباعية التي تلبي احتياجات المرضى المحليين والدوليين. وفي الوقت نفسه، تستعد أعمال صيدلية أستر في المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو كبير، حيث من المقرر افتتاح 180 صيدلية جديدة خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقوم مستشفى أستر سند بالرياض بتوسيع سعته السريرية لخدمة شريحة أكبر من السكان.

وقال الدكتور آزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية: «لقد أدى هذا الانفصال إلى إنشاء شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات نمو هائلة وستركز على استغلال الفرص المتاحة في المنطقة. كما يسعدنا أن شركة فجر كابيتال واتحاد شركائها قد اختاروا الشراكة معنا في رحلة النمو هذه، ونحن واثقون من أن خبرتهم المثبتة ستعزز خططنا التوسعية في مشهد الرعاية الصحية النشط في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وسوف نتصور معاً مستقبلاً تستمر فيه أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضاها في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال: «يمثل إعلان اليوم بداية فصل جديد ومثير لشركة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي. لا تزال الرعاية الصحية واحدة من أكبر القطاعات وأكثرها حيوية وديناميكية في الاقتصاد الإقليمي. وبفضل جذورها الإقليمية العميقة، برزت أستر كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد من حضورها القوي في السوق والقوى العاملة الاستثنائية والالتزام الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية لسكان المنطقة. كما يسعدنا أن تتاح لنا فرصة الشراكة مع د. آزاد وأليشا وعائلة موبين، الذين يشاركوننا قيمنا ورؤيتنا في الأعمال، ونتطلع إلى العمل معهم ومع فريق القيادة لإطلاق إمكانات أستر الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وقالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن متحمسون حقاً للشروع في المرحلة التالية من النمو، والتي من شأنها أن تجعلنا نوسع بصمتنا في دول مجلس التعاون الخليجي مع تعزيز وجودنا عبر القنوات العادية والرقمية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة لمرضانا وعملائنا. نحن نعمل بنشاط على تطوير استراتيجية السوق المناسبة للمملكة العربية السعودية لتوسيع أعمال الرعاية الأولية والمستشفيات لدينا، بدعم من شركائنا الجدد، وسوف نستمر في تعزيز مكانتنا الرائدة في الوقت ذاته. نحن نؤمن بأن خبرة فجر كابيتال في مجال الاندماج والاستحواذ ومستشارها الاستراتيجي ستكون ذات أهمية قصوى في هذه الرحلة».

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