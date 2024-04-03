استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 640 مليار درهم في يناير بنمو سنوي 19%

المصدر: وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.53% وعلى أساس سنوي بمقدار 3.7%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري نسبته 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9% مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023.

ووفق إحصائيات "المركزي"، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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