مصرف الإمارات المركزي: 67 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً

المصدر: وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.8%، مقابل 967.8 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 230.5 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يوازي 4.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

و«الودائع شبه النقدية»، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 449.7 مليار درهم في يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.52% مقابل 410.6 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 6.6% أو ما يوازي 27.9 مليار درهم مقابل 421.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 135.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 9.92% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2023.

وتوزع النقد المصدر بواقع 17.3 مليار درهم للنقد في البنوك و117.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يناير الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 26.6% لتصل إلى 670.9 مليار درهم في يناير الماضي، مقارنة بنحو 529.9 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 141 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1.84% مقابل 658.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و114.8 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و135.2 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و180 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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