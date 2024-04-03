اختتام مبادرة «داماك الخير» بتوزيع الآلاف من وجبات الإفطار خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت داماك العقارية بنجاح مبادرتها الرمضانية «داماك الخير»، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

في إطار هذه المبادرة، تم توزيع نحو 8,000 وجبة إفطار وأكثر من 3,000 صندوق هدايا رمضانية على العاملين في عدد من المواقع الإنشائية والمجتمعات السكنية، بالإضافة إلى موظفي هيئة الطرق والمواصلات ضمن عدد من المواقع التابعة للهيئة.

تأتي هذه الحملة لتؤكد على دورها الكبير في دعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية، والتزامها الراسخ في تعزيز ثقافة العمل التطوعي والجماعي، حيث شهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 متطوع أسهموا في إنجاحها ونشر البهجة والسرور بين الناس خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «نشعر بالفخر لما حققته مبادرة «داماك الخير» من نجاح لافت، والأثر الإيجابي الذي تركته على شريحة واسعة من الناس. نؤمن في داماك بأهمية هذا النوع من المبادرات المجتمعية، نظراً لدورها الكبير في إسعاد الناس ونشر الخير والتسامح في المجتمع. أرست هذه المبادرة دعائم الخير والتكافل الاجتماعي في هذا الشهر المبارك، لذا، نحن ممتنون لجميع من شارك في هذا المبادرة وساهم في نجاحها».

من جهتها، أشادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شركة داماك وأهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في هذا النوع من المبادرات الخيرية والتوعوية، حيث طبعت الهيئة لافتات إعلانية ونشرات توعوية تم توزيعها مع وجبات الإفطار على الفئات المستهدفة التي تضم سائقي تاكسي دبي، والحافلات العامة، وسائقي الشاحنات، والعمال في المواقع الإنشائية، وبعض مستخدمي الطريق.

على مدار السنوات الماضية، ساهمت داماك ممثلةً بمؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية» في دعم عدد من المبادرات المجتمعية والإنسانية وذلك بالتعاون مع مؤسسات وهيئات محلية ومنظمات عالمية بما في ذلك: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودبي العطاء، وجمعية دار البر، والمكتب التنفيذي لحكومة دبي. كما ساهمت داماك بشكلٍ فعال في حملة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2022، بهدف توفير وجبات غذائية إلى 50 دولة حول العالم.

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