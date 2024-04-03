دبي الجنوب و الدار العقاريّة يضعان حجر الأساس لأول منشأة لوجستية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والدار، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضع حجر الأساس لتطوير المنشأة اللوجستيّة الأولى من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور كلّ من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وديفيد دَدلي، المدير التنفيذي للاستثمارات والشراكات في الدار، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتصل المساحة الطابقية الإجمالية للمنشأة اللوجستية من الفئة الأولى إلى حوالي 23,000 متر مربع، وتتميّز بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024. وتوفر المنشاءة إمكانية تخزين البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وكذلك البضائع الخاضعة لها، بالإضافة إلى توفير ارتفاع أفاريز مناسب للشحن والتنزيل يبلغ 16 مترًا مع نظام تحكم بالحرارة يحافظ على درجة حرارة ثابتة عند 24 درجة مئوية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يسعدنا أن نشهد بدء أعمال البناء في المنشأة الجديدة في أعقاب توقيعنا لاتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، حيث ستساهم هذه المنشأة بشكل كبير في تعزيز القطاع اللوجستي، ونؤكّد حرصنا على دعم توسعها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً. نحن ملتزمون بدعم شركة الدار في مساعيها لتعزيز حضورها في هذا القطاع ونتطلّع للإعلان عن بدء أنشطة البناء للمرافق اللوجستية الأخرى."

تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

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