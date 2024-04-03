100 % نمواً في أعمال «دي إكس بي لايف» خلال 2023

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حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي نمواً بنسبة 100% في أعمالها خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وبلغَ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها أكثر من 500 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيرية وترفيهية وحفلات تخرج وفعاليات رياضية وفنية وحفلات زفاف فيما تخطى عدد منصّات العرض التي صممّتها وشيدتها 300 منصة عرض، تجاوزت مساحتها 1,450,000 قدما مربعا، بنمو مضاعف عن عام 2022.

وقال خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف إن عام 2023 كان عامًا استثنائياً بكل المقاييس حققنا خلاله نتائج غير مسبوقة، وقدمنا خدماتنا إلى عدد كبير من الفعاليات العالميّة، أهمها مؤتمر تغيّر المناخ 28 COP والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة من فعاليات عالمية خارج الدولة، مؤكداً مواصلة توسيع الأعمال في الأسواق الخارجية خاصة في دول الخليج.

وأضاف أن الخبرة الممتدّة لثلاثة عقود مكنتهم من تطوير وبناء شراكات عمل جديدة، ما أسهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ودبي في صناعة الفعاليّات بوجه عام مؤكداً مواصلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز الإمكانات، وتوفير الفرص للمواطنين للعمل في تنظيم وإدارة الفعاليّات العالمية.

وأدارت دي إكس بي لايف، ونظمت وقدّمت خدماتها لـ 24 مؤتمراً دولياً، بينها 10 مؤتمرات جديدة أقيمت لأول مرّه في دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك مؤتمر تغيّر المناخ "COP 28" الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، وحضره أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثّلون 100 برلمان، ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وقامت دي إكس بي لايف بتصميم وتشييد مناطق الفعاليات في المنطقة الخضراء على مساحة 27,000 متر مربع إضافة إلى بعض مناطق الفعاليات بالمنطقة الزرقاء واجتذبت تلك المناطق 320 ألف زائر.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع إقامة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، الحدث الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات، اذي احتضنته قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد العام 2023 أيضا تنظيم مؤتمر إيكوبلاست، الذي اجتذب 1,500 جراح تجميل من 112 دولة، وشاركت به أكثر من 60 جمعية دولية إلى جانب مؤتمر ومعرض ميدام الذي حَظيَ بمشاركة 3,200 طبيب متخصصّ وخبير في الأمراض الجلدية وطب التجميل، بزيادة 30% عن العام الماضي.

وعملت دي إكس بي لايف، مقاولًا رئيسيًا لـ 60 فعالية كبرى شملت معارض ومؤتمرات وفعاليات متنوّعة، أُقيمت على مساحة أكثر من 2,2 مليون متر مربع، بما في ذلك معرض جلفود وجيتكس جلوبال وجيسيك وكابسات وإنترسيك ومهرجان المستقبل، وغيرها؛ وكانت مسؤولة عن تشييد أكثر من 200 منطقة للفعاليات والأنشطة.

وقدمت خدمات الفعاليّات المتكاملة إلى معارض ومؤتمرات خارج الدولة .. بعدما صممت وشيدت 20 منصة عرض في برشلونة وأمستردام واسطنبول والرياض ومراكش، ونيودلهي وأقامت جناحي عرض وزارة الاقتصاد الإماراتية في روسيا وكوريا الجنوبية وفي سبيل تنفيذ خطّتها التوسّعية الخارجيّة فقد شاركت فرق العمل المختلفة في الترويج لفعالياتها وعلامتها التجارية في معارض عالميّة في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان والهند واستراليا.

وتولت دي إكس بي لايف، مسؤولية تشييد معرض جيتكس أفريقيا، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مراكش المغربية والذي شهد كذلك تصميمها وتشييدها 5 منصات عرض متطوّرة لشركة إتش بي إي وأواركل وواحة دبي للسيلكون وروبريك لحلول تكنولوجيا المعلومات، وشنايدر إليكتريك..كما صممت وشيدت عدداً من منصّات العرض في معرض الأغذية السعودي الذي أقيم بالرياض ونجحت دورته الأولى نجاحاً كبيراً.

وشَهِدَ شهر يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية لمعرض عالم القهوة، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع القهوة بالمنطقة، والذي جمع أبرز الخبراء والرواد والتجّار والمستثمرين والمزارعين، واجتذب أكثر من 10,000 زائر متخصص و1,500 شركة وعلامة تجارية من 48 دولة حول العالم، وساهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

وبلغ عدد الفعاليات الترفيهية والمجتمعية 15 فعالية، منها عالم مدهش وليالي حتّا الثقافية، وسوق الفريج وجرى تنظيم عدد من العروض المبهرة بطائرات الدرون في دبي وأبوظبي إلى جانب المهرجانات والحفلات الفنّيّة والموسيقيّة لفنانين عرب وأجانب؛ وقد أُقيم عالم مدهش على مساحة 300 ألف قدم مربّع، واجتذب 200 ألف زائر؛ وقدم لزواره 90 لعبة، ومناطق للفعاليات والمسارح والعروض والمطاعم.

أما ليالي حتا الثقافية فقد نجحت في تعزيز مكانة حتّا على الخريطة السياحيّة بفضل أجندتها الحافلة بالفعاليات والعروض الترفيهية، وحققت هدفها بتعميق علاقة الجمهور بالتراث، وزيادة معرفتهم بمقوّماتها وإمكاناتها التاريخية والثقافية.

وفازت دي إكس بي لايف، بجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية" في حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023، عن تصميم وتشييد منصّة "الشارقة الرقمية" في معرض جيتكس.

وتبرز هذه الجائزة المرموقة مكانة الشركة وريادتها في تقديم خدمات الفعاليّات المتكاملة، وتصميم وتشييد منصّات العرض الأكثر إبهاراً.

وحققت حفلات الزفاف نُمواً مضاعفاً في الدخل بفضل الخدمات المتكاملة عالميّة المستوى، والزهور والديكورات الخلّابة التي نجح الفريق في تصميمها وإبداعها وتقديمها بأرقى مستوى عالمي، وبلغ عدد حفلات الزفاف 65 حفلا، تجاوز عدد المدعوّين في بعضها 2,000 ضيف، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي ودبي وجهة لإقامة حفلات الزفاف.

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