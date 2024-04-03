بنوك الإمارات تضيف 6 مليارات درهم جديدة لاستثماراتها في يناير الماضي

المصدر: أبوظبي-سامح الليثي

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أضافت البنوك العاملة بالإمارات حوالي 6 مليارات درهم الى قاعدة استثماراتها لترفعها من 634.4 ملياراً بنهاية العام الماضي الى ما يتجاوز 640.1 مليار درهم نهاية شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن استثمارات السندات المحفوظة لتاريخ الاستحقاق ارتفعت من 305 مليارات درهم الى 311.2 مليار درهم بينما استقرت استثمارات الأوراق المالية عند 263.6 مليار درهم.

فيما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم من 15.8 مليار درهم إلى 16 مليار درهم وارتفعت الرصيد التراكمي للاستثمارات الأخرى من 48.3 مليارا الى 49.3 مليار درهم.

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