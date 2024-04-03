1.5 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في يناير

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 1.5 تريليون درهم في شهر يناير 2024 وبفارق 300 مليار درهم عن إجمالي التحويلات التي تمت بنفس الفترة في بداية العام الماضي 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 65% وبإجمالي 973 مليار درهم وذلك مقابل حوالي 778 مليار درهم حققتها تلك التحويلات في يناير العام الماضي.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35% وبإجمالي تجاوز 538 مليار درهم مقابل 437 مليار درهم بنفس الفترة عام 2023.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة 1.956 مليون شيك خلال يناير بقيمة إجمالية بلغت 109.5 مليارات درهم مقابل مقاصة 1.8 مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 98 مليار درهم في يناير 2023.

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