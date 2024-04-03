1.94 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.94 مليار درهم، تمت عبر 767 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 586 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 69 مبايعة لأراضٍ، و474 مبايعة لوحدات سكنية، و43 مبايعة لمبانٍ.

جاءت أهم المبايعات لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 57 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً بيع شقة فندقية في منطقة برج خليفة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 327 مليون درهم، تمت عبر 155 معاملة، منها 38 رهناً لأراضٍ، و91 رهناً لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 28 مليون درهم.

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