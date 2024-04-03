«كابيتال دوت كوم» تتوسع بالمنطقة عبر دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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وسعت شركة «كابيتال دوت كوم» عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر دبي بعد الحصول على ترخيص تشغيلي جديد في الإمارات من الفئة 1 من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» لعمليات الشرق الأوسط، على «لينكد إن»، إن دول مجلس التعاون الخليجي سوق مهم للغاية بالنسبة لنا، ولا يمكننا الانتظار للبدء من مكاتبنا الجديدة في أبراج الإمارات بدبي.

تجدر الإشارة إلى أن دبي تواصل استقطاب كبرى الشركات، كما نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي الشريك الأفضل، في مسيرة عنوانها السعي المشترك لتحقيق أعلى مستويات النجاح، ضمن مختلف الظروف ورغم سرعة المتغيرات العالمية المحيطة بفضل نهج عمل رشيد يعتمد على توطيد دعائم اقتصاد المعرفة بتخطيط قائم على تلبية الاحتياجات الراهنة واستشراف مقومات الريادة في المستقبل.

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