«SJ Ai» شركة إماراتية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سينجوي فيرس تك» تأسيس «SJ Ai»، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكون أول شركة من نوعها تتعهد بدعم مسيرة الإمارات الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في قلب المشهد التكنولوجي لمدينة دبي، ستركز شركة «SJ Ai» على تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تتوافق مع الرؤية الشاملة لشركة «سينجوي فيرس»، وسيتم تصميم هذه الحلول لإعادة تعريف الإطار التكنولوجي الذي يؤثر في مختلف جوانب حياة المجتمع.

وستعمل «SJ Ai» على الاستفادة من الكفاءات الإماراتية المتميزة لدعم تحول الدولة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية الإماراتية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية. وانطلاقاً من التزامها تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحماية خصوصية المستخدم، فإن الشركة تتخذ مساراً استراتيجياً يمهد لتطورات تكنولوجية مهمة.

كما تهدف «SJ Ai» إلى إحداث تطوير في الحياة اليومية وتعزيز المهارات والقدرات البشرية، ودمج المجالات الرقمية والمادية بسلاسة، وذلك عبر جهودها البحثية المتقدمة التي تضع الأساس لمستقبل يتطور فيه الذكاء الاصطناعي، ويتجاوز كونه مجرد أداة ويظهر كحجر زاوية للتقدم المجتمعي.

وقال الدكتور خليفة الشمري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة «سينجوي فيرس تك ليمتد»: لا نكتفي فقط بتطوير الخوارزميات، بل نسعى إلى بناء مستقبل تكون فيه تقنيات شركة «SJ Ai» أدوات موثوق بها ترافق حياة المستخدمين اليومية. ويعمل فريقنا بشكل دؤوب على تطوير حلول ذكاء اصطناعي استباقية وتنبؤية موثوقة ومصممة بعناية لإثراء كل جانب من جوانب حياة المستخدم.

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