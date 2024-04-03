«دناتا» تفوز بعقد مع الاتحاد للطيران في بوسطن

المصدر: دبي - البيان

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فازت «دناتا»؛ الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، بعقد سنوات عدة مع «الاتحاد للطيران» في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف توفر «دناتا»، بموجب الشراكة الجديدة، خدمات تموين عالية الجودة من منشأتها الحديثة في مطار بوسطن لوغان BOS لرحلات الناقلة الوطنية الإماراتية. وبدأت فرق «دناتا»، ذات الكفاءة العالية، توفير تجربة طعام ذات مستوى عالمي في رحلات «الاتحاد للطيران» الأربع أسبوعياً، المتجهة من بوسطن إلى أبوظبي، وذلك من 31 مارس من سنة 2024. ويزيد ما ستنتجه وتعده «دناتا» لهذه الرحلات على 125 ألف وجبة سنوياً.

وأعرب بيتر ديفيتو، الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» للتموين في أمريكا الشمالية، عن سعادته بالعمل مورداً حصرياً لخدمات التموين للاتحاد للطيران في بوسطن. وقال: «سيقدم فريقنا منتجات الطهي المتميزة التي تسهم في تجارب متميزة للعملاء، ونتطلع إلى العمل بالتعاون الوثيق مع الاتحاد للطيران».

وإضافة إلى «الاتحاد للطيران»، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة لـ40 عميلاً من شركات الطيران في 12 مطاراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وبفريق يضم أكثر من 1000 متخصص في مجال الضيافة.

ويعد قسم التموين والتجزئة في «دناتا» واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم، وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، الذين تزيد أعدادهم على 10500 موظف، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات ناقلات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.

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