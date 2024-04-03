«بروج» تؤكد التزامها بتحقيق صفر انبعاثات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «بروج» التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري ضمن نطاقي الانبعاثات 1 و2 بحلول العام 2045. ويعد هذا الالتزام امتداداً لنهج أفضل الممارسات الذي تنتهجه الشركة في سياق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يأتي داعماً لأهداف الاستدامة في الإمارات.

وكانت الإمارات أول دولة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتعهد بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وقد أطلقت مساراً وطنياً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واضعة استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق هدفها.

وفي سبيل تحقيق صافي انبعاثات صفري عبر عملياتها وأنشطتها، وضعت «بروج» أهدافاً مرحلية تتمثل في خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 % والحد من كثافة الطاقة بنسبة 30 % بحلول 2030، وستواصل برنامجها لرفع كفاءة استخدام الطاقة.

وستسعى الشركة أيضاً إلى الاستعانة بحلول التكنولوجيا الجديدة ووسائل إزالة الكربون ضمن مجالات رئيسية، من بينها توفير الطاقة الكهربائية والتقاط الكربون.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي: كشركة صناعية كبرى رائدة في الإمارات تتمتع بحضور دولي قوي، تلتزم بروج بتطوير حلول مبتكرة تدعم مسار تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات، وهي تقدم محفظة فريدة ومتنوعة تضم العديد من المنتجات والحلول التي يجري استخدامها على نحوٍ متزايد في تلبية احتياجات العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة والتغليف المطور، كما أنها تحرز تقدماً نوعياً وواسع النطاق في رفد منظومة الاقتصاد الدائري.

واستلهاماً من طموحات الإمارات في العمل المناخي، تسعى «بروج» بخطوات ثابتة إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر عملياتها وأنشطتها ضمن إطار زمني متسارع ينتهي في 2045.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز