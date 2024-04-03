«الزورا للتطوير العقاري» تنجز «ذا فيروايز»بتكلفة 500 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري؛ المشروع المشترك بين حكومة عجمان و«سوليدير» العالمية، والمطور العقاري الرئيس في منطقة الزورا بإمارة عجمان، إنجاز مشروع فلل «ذا فيروايز»، الذي يعد دليلاً على التزامها بتجارب معيشية استثنائية، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء بتسليم الفلل لمالكيها في وقت قريب.

ويقع مشروع «ذا فيروايز» الذي بلغت تكلفة تطويره الإجمالية 500 مليون درهم، وسط المناظر الطبيعية لمدينة الزورا، ويضم 158 فيلا ومنزل تاون هاوس بتصميمات داخلية عصرية، ويحيط بالسكان مزيج من محمية القرم الطبيعية القريبة، والمساحات الخضراء، فضلاً عن الهدوء الذي يبعث على الراحة.

إنجاز

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: يمثل الانتهاء من مشروع «ذا فيروايز» إنجازاً مهماً آخر لشركة الزورا، حيث جاء هذا المشروع بعد الإطلاق الناجح للمشاريع السكنية الفاخرة على شاطئ البحر مثل: فلل إكسكلوسيف 21، وفلل وشقق سيسايد هيلز، وفلل بيتش هيلز، ومشروع جايت واي بورتو الزورا على جانب الخور.

المشهد العقاري

وأضاف سعد: نهدف إلى الارتقاء بالمشهد العقاري في عجمان مع المساهمة في نمو الإمارة؛ فعلى مقربة من مناطق الجذب السياحي مثل منتجع ذا أوبيروي بيتش ريزورت، ونادي الزورا ونيكلاوس ديزاين لبطولات الجولف المُكوّن من 18 حفرة، يستمتع السكان بوجهة خلّابة تحتضن جوهر الرفاهية البيئية التي توفر للعائلات وجهة صحية فريدة.

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