«مالية الشارقة» تشارك في مبادرة «الأنصاري للصرافة» المجتمعية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك دائرة المالية المركزية بالشارقة، في فعاليات المبادرة المجتمعية الرمضانية التي تنظمها شركة الأنصاري للصرافة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين طوال أيام شهر رمضان الفضيل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز معاني العطاء والمشاركة في أعمال الخير لدى موظفيها.

ويحرص موظفون وموظفات من الدائرة على التطوع لدعم المبادرة وتوزيع الوجبات قبيل أذان المغرب في فرع «الأنصاري للصرافة» بمنطقة النهدة في الشارقة، انطلاقاً من أهمية المساهمة في مساعدة الفئات المجتمعية والمشاركة الإنسانية لديهم.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «إن مشاركة العديد من موظفي الدائرة في هذه المبادرة الرمضانية هي رسالة تؤكد أهمية التطوع باعتباره قيمة مجتمعية وحضارية نبيلة نشأ عليها المجتمع الإماراتي الأصيل منذ القدم، وغرست دعائمها قيادتنا الرشيدة انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وأوصل التلاحم والتماسك الاجتماعي مع مختلف الجنسيات التي تنعم بأرض الإمارات المعطاء».

توثيق

وقال علي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «الأنصاري للصرافة»، «تماشياً مع مسؤوليتنا المجتمعية، نحرص في الأنصاري للصرافة على تنظيم المبادرات الكفيلة بتعزيز قيم التعاضُد والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال الشهر الفضيل. ونتوجه بالشكر لدائرة المالية المركزية في الشارقة، ونثمن المشاركة الواسعة لكوادر الدائرة في مبادرتنا الرمضانية لهذا العام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز