سوق دبي يرتفع للجلسة الرابعة بدعم «العقارات»

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه، للجلسة الرابعة على التوالي، في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.14 % أو ما يعادل 6 نقاط، مسجلاً مستوى 4269.4 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقارات.

وقاد سهم «سلامة» ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي، مرتفعاً 4.6 % ليغلق عند 0.386 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 147 مليون درهم، تعادل 30.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 483.7 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بـ58.35 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ36.2 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.94 %.

وارتفعت أسهم تعاونية الاتحاد 4.1 %، وإعمار العقارية 2.5 %، وتيكوم 1.5 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 94.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.96 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 118.2 مليون درهم.

وفي السياق، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.08 % إلى مستوى 9252.61 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 212 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» 98 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 63.1 مليون درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي، بارتفاع أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 7.1 %، وجلفار 5.3 %، وبريسايت 3.8 %، وبرجيل القابضة 3.4 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 1.47 مليار درهم، بواقع 988 مليون درهم في سوق أبوظبي، و483.7 مليون درهم في سوق دبي.

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