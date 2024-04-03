إطلاق «شوبا للأثاث» في مدينة دبي الصناعية بـ 450 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة شوبا»، المطور العالمي للعقارات الفاخرة، عزمها إنشاء مصنع ثانٍ لشركة «شوبا للأثاث» من خلال توقيع اتفاقية تأجير أراضٍ مع مدينة دبي الصناعية، المركز الصناعي الرائد على مستوى المنطقة، لبناء منشأة تصنيع بقيمة 450 مليون درهم. ومن المقرر أن يصبح المصنع أكبر المرافق المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات.

ويمثل المصنع الجديد خطوة نوعية في مسيرة «مجموعة شوبا» منذ انطلاقتها في العام 1976 كشركة لتصنيع الأثاث والتصميم الداخلي في سلطنة عُمان. ويشكل إطلاق مشروع «شوبا للأثاث» في مدينة دبي الصناعية استمراراً لإرثها وتجسيداً لالتزامها الراسخ بالتميز.

ومن خلال دمج التقنيات المتطورة، تسعى المجموعة إلى إنشاء أكبر مصنع أثاث متطور ومؤتمت بالكامل في دولة الإمارات، تماشياً مع نهجها لتعزيز الابتكار والتميز في هذا القطاع. وسيمتد المصنع على مساحة 84000 متر مربع، بمساحة مبنية تبلغ 50000 متر مربع، وسيتم تزويده بالقدرات اللازمة لتصنيع مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الأرائك والمقاعد والكراسي والأسرّة ومقاعد السيارات والطائرات، والخزائن المجمعة والمسطحة للسوق المحلية وعملاء التصدير.

ويأتي اختيار «مجموعة شوبا» لمدينة دبي الصناعية كوجهة لإنشاء المصنع تماشياً مع التزامها بدعم الجهود الدؤوبة لدولة الإمارات وإمارة دبي.

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