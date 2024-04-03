معرض الشرق الأوسط للطاقة يدعم جهود رقمنة شبكة الكهرباء الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

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كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكبر مؤتمر ومعرض متخصص في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، دعمه جهود تحديث شبكة الطاقة في المنطقة ورقمنتها ودمجها، وذلك في فعاليات دورته الـ49 التي ستنطلق في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و18 أبريل الجاري.

وتركز أجندة الفعالية لهذا العام على استكشاف سوق الطاقة في منطقة الخليج العربي واختبار مرونة الشبكة الكهربائية الذكية في ظل تهديدات الأمن السيبراني، وضمان الانتقال الآمن ضمن مشهد الطاقة المتطور باستمرار كما يتضمن المؤتمر مسارات مجانية حاصلة على اعتماد التطوير المهني، بما يشمل قمة القيادة والندوات التقنية ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط.

وتشهد الفعالية مشاركة الخبراء من مختلف أنحاء العام في مجموعة من أبرز منصات التحدث القوية، وبحضور نخبة من الوزراء والممثلين عن الهيئات الحكومية وصناع السياسات وقادة الأعمال والجهات التنظيمية، إضافة إلى مزودي الخدمات وجهات الابتكار والأكاديميين والممولين وداعمي الاستدامة والمقاولين، وسيتناقشون في قضايا تحول القطاع.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: تشكل رقمنة وتحديث ودمج الشبكة الكهربائية عاملاً أساسياً في معالجة التحديات الاستثنائية التي تواجهها المرافق.

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