استثمارات «الصكوك الوطنية» ترتفع إلى 14 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «الصكوك الوطنية»؛ شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن عام استثنائي آخر من النمو القوي، ومواصلة تقاسم أرباحها مع عملائها، إلى جانب تركيزها المستمر على التفاعل معهم، ويبدو ذلك جلياً في تقديمها الحلول الادخارية الجديدة ومبادرات الرقمنة المستمرة.

وتجاوز حجم المحفظة الاستثمارية للصكوك الوطنية 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) حتى ديسمبر من سنة 2023، ومن شأن هذا الإنجاز أن يعزز مكانتها شريكاً مالياً يحظى بالثقة من مواطني الإمارات والمقيمين في الدولة، وخاصة تلك الفئات التي تبحث عن خيارات ادخارية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتطلعاتها الشخصية.

وتواصل الصكوك الوطنية محافظتها على مسيرة نجاحها منذ إنشائها، مع الحرص على ضمان عوائد قوية وتنافسية لعملائها، وتعد هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق عوائد متواصلة شهادة على نجاح نهجها الاستثماري المتنوع.

ووزّعت الصكوك الوطنية منذ تأسيسها في سنة 2006 ما يقرب من 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز، ما يؤكد تفانيها الراسخ في ضمان القيمة لحاملي الصكوك، فحصلوا على عوائد تصل إلى 5.84 % على مدخراتهم لسنة 2023، وتبرز هذه الأرقام النمو المضطرد لاستثمارات الشركة، وتنفيذها الناجح لاستراتيجيتها القائمة على العديد من المحاور.

وتمكنت الشركة من تحقيق نمو كبير في قاعدة عملائها، فتضع العميل في قلب استراتيجيتها كأحد محاور ارتكازها، وزيادة الوعي العام بأهمية الادخار والاستثمار. وبالمقارنة بسنة 2022، ارتفع مجمل عدد العملاء الجدد للصكوك الوطنية بنسبة مذهلة بلغت 215 %.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «نفخر بالصكوك الوطنية بالاحتفال بعام حافل بالإنجازات، مع محفظتنا الاستثمارية القوية التي بلغت قيمتها 14 مليار درهم، وقاعدة عملائنا المتنامية. إن هذا النمو ينسحب بشكل مباشر على تقديم مزايا متعددة لعملائنا، فنحرص على التزامنا توزيع أرباح سنوية تنافسية، ويعزى النجاح الاستثنائي الذي حققناه في العام الماضي إلى الأساس القوي لاستراتيجيتنا القائمة على التنويع، وجهودنا المتفانية لتعزيز الرفاهية المالية لجميع العملاء في الدولة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو غدٍ أكثر إشراقاً، فإننا على أتم جهوزية للاستفادة من الزخم الهائل الذي حققناها في سنة 2023، ونتوقع أن يمهّد هذا الزخم الطريق نحو المزيد من النمو، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة».

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «نتبنى في الصكوك الوطنية نهجاً شاملاً للادخار والاستثمار يتجاوز مسألة التركيز على العوائد المالية، ونحن واثقون بأن حلول الادخار المتطورة التي نطرحها، وبرامج المكافآت الجذابة، وجهود التثقيف المالي، سوف تمكن الأفراد والشركات من بناء مستقبل مالي أكثر قوة. وبالنظر إلى المستقبل، وبينما تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، نستعد في الصكوك الوطنية لأداء دور محوري في تعزيز الوعي المالي والتخطيط المبكر للتقاعد».

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