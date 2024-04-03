«فارنك» توسّع عملياتها التجارية في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة فارنك لإدارة المرافق الذكية والخضراء، ومقرها دولة الإمارات، بتوسيع عملياتها التجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بعد توقيعها مجموعة كبيرة من عقود إدارة المرافق الجديدة والمحتفظ بها في مختلف قطاعات الصناعة.

وزادت الشركة عدد الموظفين المقيمين في أبوظبي بـ18 % ليصل إلى ما يقرب من 1300 موظف لمواكبة متطلبات العمل المتزايد، حيث تتطلع فارنك حالياً أيضاً إلى افتتاح مكتب فرعي إضافي لتقديم خدمة عملاء محسنة في الموقع.

وسجلت أبوظبي نمواً اقتصادياً قوياً في أعقاب الجائحة العالمية، وبحسب مركز الإحصاء في أبوظبي فقد حقق اقتصاد الإمارة نمواً ملحوظاً بـ9.3 % سنوياً في عام 2022، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حالياً 300 مليار دولار، وكان لهذا النمو الاقتصادي القوي تأثير ملحوظ على الاستثمار الأجنبي، الذي ارتفع بـ9.7 % في عام 2022 بقيمة تجاوزت 226 مليار دولار.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «ينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات غير النفطية التي تساهم الآن بأكثر من 52 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة مذهلة تبلغ 5.3 % هذا العام، وهو ما يبشر بالخير لعملياتنا التجارية في عام 2024».

وتشمل بعض العقود الأكثر شهرة التي تم الفوز بها والتي تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون درهم، تقديم فارنك لخدمات إدارة المرافق بالكامل في ميناء زايد أو ميزا، وهو حي ناشئ يركز على الابتكار لمجتمعات ريادة الأعمال المتنوعة، وتشمل العقود الأخرى شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، حيث تقدم شركة فارنك خدمات التنظيف والصيانة، بالإضافة إلى إدارة مرافق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس.

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