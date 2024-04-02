خرائط يانغو: 50% من سكان دبي ينتقلون أكثر خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أجرى تطبيق «خرائط يانغو» دراسة استقصائية لاستكشاف التغييرات في عادات تنقل السكان في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف مواكبة متطلبات المستخدمين واقتراح نصائح وميزات عملية ترتقي بتجربة تنقلهم خلال هذه الفترة من العام.

وكشفت الدراسة بأن 52% من سكان دبي يسافرون أكثر خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بباقي أوقات السنة، إذ يمثل الشهر الفضيل فرصة لقضاء وقت أطول مع المقربين والتواصل معهم. وبالنسبة لوسيلة النقل المفضلة لدى السكان ضمن المدينة، فقد اختار الأغلبية التنقل بسياراتهم الخاصة، بينما أشار واحد من كل 3 مستخدمين إلى أنهم يفضلون الحافلات وسيارات الأجرة.

وكشفت الدراسة أهم الجوانب التي يتم أخذها بالاعتبار للتنقل بسرعة وسلاسة في المدينة خلال هذا الموسم، والتي شملت الأمان، ووقت السفر، ووجود مساحات مجهزة بالتكييف على طول الطريق. وكان التطبيق قد أطلق ميزة «الطرقات المريحة» مؤخراً والتي تحمل رمز «ندفة الثلج»، استجابة لطلب المستخدمين، بحيث يتم اقتراح مسارات إضافية ليتمكن المستخدم من المرور عبر مناطق مظللة ومحطات الحافلات المكيّفة عند ارتفاع درجات الحرارة.

وخلال شهر رمضان المبارك، ينفق أكثر من 70% من سكان المدينة وقتاً أطول مع العائلة، ويميلون لتجربة أماكن جديدة، مع توجّه حوالي نصف السكان (48%) لتناول الطعام في الخارج بوتيرة أكبر مقارنة بباقي أيام السنة. ولذلك، بادرت خرائط يانغو بتقديم دليل خاص بشهر رمضان المبارك، الذي يضم باقة واسعة من المطاعم والمقاهي التي توفر تجربة إفطار متميزة تبقى في الذاكرة، بما في ذلك المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق التقليدية من الشرق الأوسط وصولًا إلى الأطباق العالمية المبتكرة.

وبحسب الدراسة، يبقى التسوق أحد الأنشطة الرئيسية لسكان دبي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشار 61% إلى أنهم يتسوقون أكثر خلال هذا الشهر. وكان من اللافت أن غالبية المتسوقين يقومون بذلك ضمن المتاجر، وليس عبر الإنترنت، حيث يبحث 3 من كل 5 متسوقين عن علامات جديدة وصفقات أفضل، وكان دبي مول ومول الإمارات ودبي مارينا مول من أكثر مراكز التسوق شعبية. يشار إلى أن تطبيق خرائط يانغو يتيح تجربة بغاية الراحة والسهولة من خلال تمكين المستخدمين من تخطيط مساراتهم للوصول إلى المواقف الموجودة في المواقع الرئيسية مثل مراكز التسوق بشكل مباشر ودون أي عناء.

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