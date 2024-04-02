«اتصالات الجزائر الفضائية» مُوزعاً لهاتف «الثريا» الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، توسعة نطاق تعاونها مع شركة «اتصالات الجزائر الفضائية»، الشريك المُعتمد لخدمات الثريا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ووفقاً لذلك، ستتولى «اتصالات الجزائر الفضائية» توزيع هاتف الثريا SKYPHONE by Thuraya الذكي الجديد عبر شركات الهواتف المتحركة وعدد آخر من الموزعين المعتمدين في الجزائر.

وكانت الثريا قد كشفت النقاب عن هاتف SKYPHONE by Thuraya الذي يتيح للمستخدمين أول مرة على الإطلاق البقاء على اتصال بشكل مستمر أينما كانوا عبر المزج بين قدرات الاتصالات الخلوية والفضائية في فعاليات الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024 في برشلونة.

وتعليقاً على ذلك، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «تُجسد هذه الخطوة المهمة علاقة شراكة وطيدة تمتد ما يقرب من عقدين بين الثريا واتصالات الجزائر الفضائية، كما تؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها الثريا كونها مزوداً عالمي الطراز لخدمات الاتصالات والبيانات الفضائية في الجزائر وعلى المستوى العالمي، وإننا سعداء بهذا التعاون مع اتصالات الجزائر الفضائية لتوزيع هاتف SKYPHONE by Thuraya، بما سيُمكن المستخدمين من الأفراد والمؤسسات في الجزائر من الاستفادة من قدرات هاتفنا الجديد الذي يمثل نقطة تحول في قطاع الهواتف الذكية».

وقال ياسين صلاحي، الرئيس والمدير العام لاتصالات الجزائر الفضائية: «تحرص شركة اتصالات الجزائر الفضائية على تزويد مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة في الجزائر قدرات متفوقة في مجال الاتصالات الفضائية عبر مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال بما يسهم في تمكين عملائنا من زيادة فعالية ونمو أعمالهم، ويمثل التعاون مع شركاء متميزين، وفي مقدمتهم شركة الثريا للاتصالات الفضائية، عنصراً رئيساً من عناصر تحقيق هذا الهدف وذلك بفضل ما توفره شركة الثريا من خدمات وحلول اتصالات فضائية رائدة».

مواصفات متفوقة

يعتمد هاتف SKYPHONE by Thuraya على أحدث نظام تشغيل Android 14 ويتميز بمعالج Qualcomm Kryo ثماني النواة ليوفر أداءً وسرعةً فائقين، وهو حاصل على تصنيف IP67، ما يجعله مقاوماً للغبار والماء، ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصات مصنوعة من زجاج Gorilla، ويشمل تصميمه الأنيق هوائي قمر صناعي قابلاً للسحب ويمكن تمديده عند الحاجة لتفعيل خدمات الاتصال بالقمر الصناعي، ويأتي مزوداً ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية مدمجة،

كما يحتوي الهاتف على منفذَين لبطاقة nano-SIM للاتصال الأرضي والفضائي، ما يوسع تغطية مستخدميه إلى المناطق التي لا تشملها الأبراج الخلوية، ويمكن استخدام هذا الهاتف الذكي أيضاً مع بطاقات SIM لمشغلي الهاتف المحمول لأي من شركاء الثريا لخدمات التجوال الذين يزيد عددهم على 370 شريكاً في أكثر من 170 دولة.

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