تحالف «دايركت ديبت سيستم» مع «زيندا» لتسهيل دفع الرسوم

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت أول منصة إماراتية غير ورقية لخدمات الخصم المباشر، «دايركت ديبت سيستم»، مع شركة «زيندا»، الشركة الناشئة في مجال التقنية المالية، لتسهيل عملية دفع الرسوم الدراسية والخدمات المتعلقة بالتعليم من خلال عملية مؤتمتة ورقمية. يهدف هذا التعاون إلى تحسين كفاءة تحصيل رسوم المؤسسات التعليمية وتوفير مرونة الدفع الشهري للآباء.

مع تسارع الصناعات الأخرى نحو التحول إلى الآلية والرقمنة، يظل قطاع التعليم متأخراً، حيث لا تزال نصف المصروفات تُدفع بشكل تقليدي عن طريق الدفع النقدي أو الشيكات. ستُدمج هذه الشراكة الجديدة تطبيق الدفع سهل الاستخدام من «زيندا» مع نظام «دايركت ديبت سيستم» غير الورقي لتسهيل عملية تسديد الفواتير المدرسية للآباء، مع خيارات الدفع الفوري أو الدفع لاحقاً. بالإضافة إلى دفع الرسوم الدراسية، يمكن للعائلات استكشاف خدمات أخرى مثل النقل والتوصيل للطلبة والوجبات لتوسيع خيارات الدفع من خلال التطبيق.

طُورت التقنية المدمجة خصيصاً لتتوافق مع المنصات المستخدمة في مجال التعليم لتسهيل الرقمنة المتكاملة، مما يعزز الضوابط المفروضة والتنبؤ بالتدفقات النقدية ويقضي على الحاجة إلى التسويات اليدوية. في الوقت نفسه، يوفر هذا النظام فرصة للعائلات لإدارة ميزانياتها المنزلية بفعالية أكبر من خلال خطط الدفع المنتظمة المخصصة.

يأتي هذا التعاون في ظل توسع كل من «دايركت ديبت سيستم» و«زيندا» في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. خلال السنوات الثلاث الماضية، توسعت «زيندا» في خمس دول وتعاونت مع أكثر من 400 مدرسة، وخدمت أكثر من 100 ألف عائلة. وفي السوق المحلي في الإمارات العربية المتحدة، تسيطر «زيندا» على أكثر من 30% من حصة السوق. وأوضح المؤسس المشارك، حسيب أحمد: هدفنا في «زيندا» هو إعادة تصميم الخدمات المالية، مع التركيز على حلول حالات الاستخدام المحددة للقطاع، وتوفير تجربة شاملة للوالدين.

بعد إطلاقها الرسمي في سبتمبر 2023، نجحت منصة «دايركت ديبت سيستم» في جذب عدد من العملاء المميزين، وأعلنت مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع منصة «كيبر» المتخصصة في إدارة العقارات. تتمتع المنصة بدعم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكانت أحد أوائل الكيانات التي استخدمت الهوية الرقمية، مما سهل جعل العملية غير ورقية بالكامل. وفي حديثه عن التعاون الأخير، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي، السيد عمير بت: تُعد هذه الاتفاقية مع «زيندا» خطوة هامة إضافية في مسعانا لتوفير بديل للممارسات التقليدية عن طريق الشيكات آجلة الدفع.

وأوضح قائلاً: إن تحصيل أربعة شيكات للإيجار السنوي، وثلاثة شيكات للرسوم المدرسية يمكن أن يمثل أكثر من نصف الراتب المتوسط في الإمارات العربية المتحدة. من خلال تسوية تلك الدفعات المنتظمة عبر نظام دفع رقمي شهري بدلاً من شيكات ورقية مسبقة، يمكن للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً، والذين يشكلون 96٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة، التخطيط بشكل أفضل لتجنب الديون وحماية تقييم الائتمان الخاص بهم. تُقدّم خدمة «دايركت ديبت» بتكلفة منخفضة جداً للتجار أيضاً، مما يحفزهم على قبول الدفعات الشهرية وتوفير الراحة النفسية كبديل آمن وقانوني للشيكات.

واختتم المؤسس المشارك رامان ثياجاراجان حديثه ناطقاً باسم «زيندا»: نحن متحمسون جداً للتعاون مع «دايركت ديبت سيستم»، التي تعتبر رائدة في تقديم منصة رقمية كاملة للمدفوعات المتكررة في الإمارات العربية المتحدة. ستقدم خدماتنا دعماً لمؤسسات التعليم لتوفير مرونة لأولياء الأمور، وتعزيز كفاءة تحصيل الرسوم في الوقت نفسه.

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