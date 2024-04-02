إطلاق «بدع الجبيل» على الواجهة البحرية بتكلفة تطويرية 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار إطلاق «بدع الجبيل»، المجتمع الاستثنائي على الواجهة البحرية ضمن جزيرة الجبيل، والذي يضم عدداً حصرياً من الفلل السكنية الفاخرة التي تتميز بإطلالاتها الخلّابة على مدينة أبوظبي وغابات القرم، وبتكلفة تطويرية تبلغ أربعة مليارات درهم.

وبدع الجبيل جزء من مشروع تطوير جزيرة الجبيل في قلب أبوظبي ببيئة طبيعية محمية، ويمتد على مساحة تزيد على 446,000 متر مربع، و8 كيلومترات من الواجهات البحرية، ومساحات الأراضي بين 2,000 متر مربع و6,000 متر مربع، ويوفر تسعة أنواع من الفلل السكنية الفاخرة بمساحات بين 1,100 متر مربع و3,000 متر مربع صمّمها نُخبة من المهندسين المعماريين العالميين، وتمتاز ببُنيانها الفريد والمُبتكر، ومداخلها الضخمة، وأسقفها العالية، ومرافقها الخارجية ذات المناظر الطبيعية الأخّاذة، إضافة إلى شواطئها ومراسيها الخاصة، وهو ما يجعل من بدع الجبيل واحداً من أفخم المجتمعات السكنية على مستوى الإمارة والمنطقة.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «يُسعدنا الإعلان عن إطلاق بدع الجبيل، المجتمع السكني المُتفرّد والمُحاط بالمياه المتلألئة وأشجار القرم الغنيّة، ونحن على ثقة بأن هذه الوجهة المتميزة ستُلبّي متطلبات كل من يبحث عن الخصوصية وأسلوب الحياة الراقي المُستوحى من جمال الطبيعة، والذي يكتمل بمجموعة من المرافق العصرية والتجارب المُثرية».

وأضاف منير: «رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة وجهة للعقارات الفاخرة، مدفوعة بالعديد من العوامل، وأبرزها النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة، والسياسات والحوافز الحكومية الجاذبة للمستثمرين، ومبادرات التأشيرات والإقامة، وخيارات التملك الحر للعقارات، والطلب المتزايد على المجتمعات ذات الواجهات البحرية والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تلبي جميعها رغبات كل من يبحث عن أسلوب حياة استثنائي ومتكامل».

وأردف حيدر قائلاً: «شهد مشروع بدع الجبيل اهتماماً كبيراً من قبل المُلاك والمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع راقية بمرافق عالمية المستوى، والتي تشكل فرصاً استثمارية مميزة في سوق متنامية وديناميكية. ويأتي ذلك في أعقاب تسليم الوحدات السكنية في جزيرة الجبيل مؤخراً، حيث أدرك أصحاب المنازل القيمة الفريدة التي يقدمها مشروع تطوير الجبيل».

واختتم منير: «بدع الجبيل هو مشروع يعيد تعريف أسلوب رفاهية السكن ويسهم في تعزيز المشهد العقاري المتنامي لإمارة أبوظبي، مما يعزز مكانتها كخيار مثالي للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي. ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة أبوظبي وجميع الجهات المعنية، إذ كان دورهم محورياً في إحياء هذا المشروع».

ومن المُقرّر الانتهاء من أعمال تطوير مشروع بدع الجبيل بنهاية العام 2027. وسيُوفّر المُجتمع لسُكّانه مرسى خاص مُجهّز بالكامل ويتسع لـ30 يختاً، ومجموعة من الرياضات المائية، ونادي لليخوت، ومسارات للركض وركوب الدراجات الهوائية، ومركز صحي، ومركز للياقة البدنية، ونادي للأطفال، ذلك بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مرافق جزيرة الجبيل الأخرى، مثل المدارس، والنادي الشاطئي، والمحلات التجارية، والمطاعم، والحدائق والمساحات الخضراء التي تمتد لأكثر من 1.4 مليون متر مربع.

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