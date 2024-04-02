«موانئ دبي العالمية» و«رومو» البرازيلية تبنيان محطة حاويات في ميناء سانتوس

المصدر: دبي- البيان

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عقدت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) شراكة مع شركة «رومو» (Rumo)، مُشغِّل السكك الحديدية في البرازيل، لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء سانتوس بهدف مناولة الحبوب والأسمدة بطاقة استيعابية تبلغ 12.5 مليون طن سنوياً، مما سيكون له الأثر الواضح في ترسيخ مكانة الميناء كبوابة تجارية رئيسية للبرازيل ومحوراً رئيسياً في أمريكا الجنوبية.

وتقدِّر «رومو» إجمالي الاستثمار في بناء هذه المنشأة المتطورة بمبلغ 2.5 مليار ريال برازيلي (500 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من خلال مجموعة من الآليات تشمل موارد «رومو» والقروض والشراكات الاستراتيجية المحتملة.

وعلاوة على ذلك، شهدت منشآت مناولة الحاويات التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) استثمارات حديثة حققت رفع الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع توسيع حجم الرصيف ليصل طوله إلى 1300 متر بدلاً من 1100 متر.

وستتمكن محطة الحاويات الجديدة بمجرد اكتمالها من مناولة 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 ملايين طن من الأسمدة سنوياً. وعلى الرغم من أن بناءها سيستغرق 30 شهراً، إلا أن جميع الخدمات الأخرى في سانتوس، بما في ذلك مناولة الحاويات، ستستمر دون أي تأثير على عمليات المناولة.

وستقوم مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 30 عاماً، بتسليم منطقة محطة الحاويات الواقعة على الضفة اليسرى لميناء سانتوس البرازيلي إلى شركة «رومو» وستتحمل مسؤولية العمليات وخدمات الميناء. ويُعد الميناء واحدًا من أكبر وأحدث محطات الموانئ الخاصة متعددة الأغراض في البلاد. وسيعزز هذا التعاون مكانة مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) كمشغل رئيسي لمحطات الموانئ متعددة الأغراض في البرازيل، إذ سيمكنها من التعامل مع الحاويات وألياف السيليلوز والحبوب والأسمدة في آن واحد.

وحققت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) إنجازاً جديداً بافتتاح محطة الحاويات الجديدة في البرازيل، والتي تمثل رابع استثمار رئيسي للمجموعة منذ بدء عملياتها في البلاد في عام 2013. ويأتي افتتاح هذه المحطة في توقيت بالغ الأهمية، حيث حقق الميناء أعلى معدلات لحركة البضائع على الإطلاق في شهر يناير، حيث تمت مناولة 11.9 مليون طن من البضائع. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة، مثل السكر وفول الصويا، نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي البضائع 5 ملايين طن، بزيادة قدرها 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقًا لميناء سانتوس.

وقال فابيو سيكيرينو، الرئيس التنفيذي لـمجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) - سانتوس: «يسعدنا للغاية عقد شراكة مع»رومو«في هذا المشروع التحوّلي الذي يؤكد التزامنا بدفع النمو والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بدولة البرازيل. ولن يقتصر دور محطة الحاويات الجديدة على تعزيز القدرات التجارية فحسب، بل إنها ستبني قيمة طويلة الأجل للمتعاملين فضلاً عن أصحاب العلاقة».

وسيتم تزويد محطة الحاويات الجديدة بـ 21 قطعة جديدة من المعدات التي تتميز بتقنية متطورة لتقليل استهلاك الغازات الملوثة وانبعاثاتها، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) لإزالة الكربون. وقد بدأت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) عملية إمداد الرافعات الجسرية ذات العجلات المطاطية لديها بالكهرباء في ميناء سانتوس عام 2023.

كما استثمرت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) بالفعل 35 مليون دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع منشآتها في ميناء سانتوس وتحديثها، إذ تبلغ مساحة محطة الحاويات الحالية 845.000 متر مربع، مع 130.000 متر مربع إضافية متاحة للتوسعة.



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